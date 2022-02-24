Снег с метелью ожидаются в Казахстане

На севере, в центре РК ожидается снег с метелью, на западе – дождь и снег, гололед. На юге, юго-западе и востоке страны сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра. РГП «Казгидромет»

На юге, западе, северо-востоке Акмолинской области ожидаются метель, днем на севере – гололед, на западе, юге – туман, на северо-западе, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на востоке, днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, метель, на юго-западе области туман, на севере, востоке усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере Павлодарской области ожидаются метель, усиление ветра 18 м/с, днем – гололед.

На востоке Костанайской области ожидаются метель, усиление ветра 15 м/с, на юге области – туман, гололед.

В районе Жаланашколя Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с. На севере, востоке Актюбинской области ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман.

На западе, северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед.

На севере, западе, в центре Атырауской, на севере Мангистауской, Кызылординской, на севере, западе Карагандинской областей ожидается туман.