16:47 24.02.2022
Реформировать электроэнергетическую отрасль Казахстана предложили депутаты
Фото: Zakon.kz
Депутат Суиндик Алдашев в ходе круглого стола в Сенате предложил реформировать электроэнергетическую отрасль Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.
Считаем, что Министерству энергетики необходимо принять меры по скорейшему качественному реформированию электроэнергетической отрасли страны. Депутат Сената РК Суиндик Алдашев
Для этого, по словам депутата, необходимо произвести структурные преобразования в системе управления отраслью с усилением роли Министерства энергетики. В том числе АО «Самрук-Энерго» и АО «KEGOC» нужно передать в ведение Минэнерго, как единого отраслевого регулятора.
Указал Алдашев и на то, что нужно определить единую национальную тарифную политику с совершенствованием методики тарифообразования, а также изменить механизмы оптовой торговли электроэнергией, для того чтобы исключить непрозрачный процесс ее реализации.
Учитывая, что отрасль электроэнергетики составляет основу национальной и экономической безопасности Казахстана, считаем необходимым разработать отдельный национальный проект развития отрасли электроэнергетики, включающий решения всех проблемных вопросов и основные направления развития данной сферы. Национальный проект, на наш взгляд, необходимо разработать и принять в кратчайшие сроки, так как от этого зависят остальные шаги. Суиндик Алдашев