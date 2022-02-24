Реформировать электроэнергетическую отрасль Казахстана предложили депутаты

Считаем, что Министерству энергетики необходимо принять меры по скорейшему качественному реформированию электроэнергетической отрасли страны. Депутат Сената РК Суиндик Алдашев

Для этого, по словам депутата, необходимо произвести структурные преобразования в системе управления отраслью с усилением роли Министерства энергетики. В том числе АО «Самрук-Энерго» и АО «KEGOC» нужно передать в ведение Минэнерго, как единого отраслевого регулятора.

Указал Алдашев и на то, что нужно определить единую национальную тарифную политику с совершенствованием методики тарифообразования, а также изменить механизмы оптовой торговли электроэнергией, для того чтобы исключить непрозрачный процесс ее реализации.