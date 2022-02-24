16:46 24.02.2022
Parimatch назвал фаворитов плей-офф IEM Katowice 2022
Фото: Parimatch
Уже завтра начинается стадия плей-офф одного из самых значимых турниров по Counter-Strike: Global Offensive — IEM Katowice 2022. Шесть топовых команд сразятся за призовой фонд в 1 млн долларов на арене «Сподек» в городе Катовице (Польша).
Среди участников плей-офф команды Natus Vincere, Gambit и Virtus.pro. По итогам групповой стадии победители групп, Heroic и Natus Vincere, начнут выступление в плей-офф с полуфиналов.
Parimatch уже открыл ставки на победителя IEM Katowice. По мнению экспертов, с наибольшей долей вероятности на турнире победит состав Natus Vincere.
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