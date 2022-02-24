По итогам торгов на KASE курс доллара превысил 466 тенге

Объем торгов вырос на 40,31 млн долларов США, до 211,45 млн.

Курс китайского юаня также вырос на 2,43 тенге и составил 72,03 тенге. Курс российского рубля, напротив, снизился на 0,15 тенге, до 5,42 тенге.

Торгов по евро не проводилось. В торгах приняли участие 26 членов KASE.