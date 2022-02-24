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18:06 24.02.2022

По итогам торгов на KASE курс доллара превысил 466 тенге

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 466,01 тенге, поднявшись за день на 28,82 тенге, передает Zakon.kz.

Объем торгов вырос на 40,31 млн долларов США, до 211,45 млн.

Курс китайского юаня также вырос на 2,43 тенге и составил 72,03 тенге. Курс российского рубля, напротив, снизился на 0,15 тенге, до 5,42 тенге.

Торгов по евро не проводилось. В торгах приняли участие 26 членов KASE.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460-467 тенге, евро – по 518-526 тенге, российские рубли – по 5,4-5,75 тенге.

Лариса Черненко
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