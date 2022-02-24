Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
18:07 24.02.2022

Токаев назначил главу Бюро нацстатистики

назначение Фото: Zakon.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Жандоса Шаймарданова руководителем Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на Акорде.

Распоряжением главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович назначен руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, – отмечено в сообщении.

Шаймарданов Жандос Нурланович родился 24 февраля 1987 года в ВКО.

В 2009 году окончил Йоркский университет, Великобритания, по программе «Болашак».

Трудовой стаж:

· главный эксперт Министерства экономики и бюджетного планирования (2009-2010);

· менеджер АО ФНБ «Самрук-Казына» (2010-2013);

· советник министра экономики и бюджетного планирования (2013-2014);

· директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики (2014-2016);

· директор департамента, управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» (10.2016-2019);

· председатель правления АО «QazTech Ventures» (2019-2020);

· директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК (с 2020 года).

Анастасия Московчук
Нацбюро Токаев Касым-Жомарт
Задержан экс-заместитель председателя КНБ РК Марат Осипов
23.02.2022
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
24.02.2022
Еркебулан Дауылбаев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК
23.02.2022
В Украине вводят режим ЧП
23.02.2022
Жестокое убийство раскрыто в Алматинской области
23.02.2022
Главная Топ LIVE Все