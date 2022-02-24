Токаев назначил главу Бюро нацстатистики

Соответствующее распоряжение опубликовано на Акорде.

Распоряжением главы государства Шаймарданов Жандос Нурланович назначен руководителем Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, – отмечено в сообщении.

Шаймарданов Жандос Нурланович родился 24 февраля 1987 года в ВКО.

В 2009 году окончил Йоркский университет, Великобритания, по программе «Болашак».

Трудовой стаж:

· главный эксперт Министерства экономики и бюджетного планирования (2009-2010);

· менеджер АО ФНБ «Самрук-Казына» (2010-2013);

· советник министра экономики и бюджетного планирования (2013-2014);

· директор департамента стратегического планирования и анализа Министерства национальной экономики (2014-2016);

· директор департамента, управляющий директор АО «НУХ «Байтерек» (10.2016-2019);

· председатель правления АО «QazTech Ventures» (2019-2020);

· директор департамента денежно-кредитной политики Национального банка РК (с 2020 года).