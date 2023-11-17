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Законодательство РК

Токаев назначил нового руководителя Бюро национальной статистики

Максат Турлубаев стал новым руководителем Бюро национальной статистики Фото: gov.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев 17 ноября назначил нового руководителя Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, распоряжением главы государства новым главой Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан назначен Максат Кайратович Турлубаев.

Максат Турлубаев

Фото: gov.kz

Максат Турлубаев родился в 1987 году. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования в 2008-м, Сеульский национальный университет в Южной Корее в 2013-м.

Занимал следующие должности:

  • эксперт, главный эксперт Департамента инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2008-2011);
  • главный эксперт Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (2011-2012);
  • начальник управления Департамента политики управления обязательствами государства и развития финансового сектора Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2012-2016);
  • руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области (2016-2020);
  • руководитель Управления финансов Павлодарской области (2020-2021);
  • инспектор секретариата руководителя Администрации Президента РК (2021-2022);
  • заместитель руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (с июля 2022).

У Бюро национальной статистики РК не было официального руководителя с 16 сентября 2023 года, когда предыдущий глава статистического ведомства Жандос Шаймарданов был назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Он руководил Бюро национальной статистики с февраля 2022 года.

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