Украина возбудила дело из-за российской военной операции

В офисе генпрокурора заявили, что дело было возбуждено по фактам «посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», а также «ведения агрессивной войны», сообщает ТАСС.

Такие действия уже привели к тяжелым последствиям, в том числе в виде гибели и ранения военнослужащих и мирных жителей, а также повреждения и разрушения объектов военной и гражданской инфраструктуры. Генпрокуратура Украины

Там также уточнили, что в настоящий момент украинские правоохранители документируют все случаи применения Россией вооружения, и призвали граждан республики передавать в офис генпрокурора соответствующую информацию по телефону горячей линии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Глава республики Владимир Зеленский назвал происходящие события агрессией с российской стороны и разорвал дипломатические отношения.