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Законодательство РК
18:36 24.02.2022

Украина возбудила дело из-за российской военной операции

Украина возбудило дело против России Фото: Официальное интернет-представительство президента Украины
Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело из-за военной операции России. Об этом сообщили в украинском ведомстве, передает Zakon.kz.

В офисе генпрокурора заявили, что дело было возбуждено по фактам «посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», а также «ведения агрессивной войны», сообщает ТАСС.

Такие действия уже привели к тяжелым последствиям, в том числе в виде гибели и ранения военнослужащих и мирных жителей, а также повреждения и разрушения объектов военной и гражданской инфраструктуры.Генпрокуратура Украины

Там также уточнили, что в настоящий момент украинские правоохранители документируют все случаи применения Россией вооружения, и призвали граждан республики передавать в офис генпрокурора соответствующую информацию по телефону горячей линии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Глава республики Владимир Зеленский назвал происходящие события агрессией с российской стороны и разорвал дипломатические отношения.

Лариса Черненко
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