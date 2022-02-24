Украина разорвала дипотношения с Россией – Зеленский

Об этом украинский президент заявил на брифинге.

Украина атакована с севера, юга, востока, с неба. Военные силы Украины ведут тяжелые бои, противник несет потери, и их будет еще больше. Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем. Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Владимир Зеленский

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.

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