15:47 24.02.2022
Украина разорвала дипотношения с Россией – Зеленский
Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины
Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, передает Zakon.kz.
Об этом украинский президент заявил на брифинге.
Украина атакована с севера, юга, востока, с неба. Военные силы Украины ведут тяжелые бои, противник несет потери, и их будет еще больше. Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем. Мы разорвали дипломатические отношения с Россией.Владимир Зеленский
24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в Донбассе.
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