«Барыс» завершил контрольную серию игр поражением от «Динамо»

24 февраля, в последнем товарищеском матче, казахстанцы крупно проиграли московскому «Динамо» – 3:6. У «Барыса» результативными шайбами отличились Егор Петухов, Никита Михайлис и Аркадий Шестаков.

Тем самым хозяева льда взяли реванш за позавчерашнее поражение от «Барыса», когда гости праздновали победу по итоговым буллитам — 4:3. Напомним, что казахстанские хоккеисты в первой московской игре разгромили «Спартак» – 7:2.

Следующую игру «Барыс» проведет с магнитогорским «Металлургом», 1 марта на выезде. Это будет первая встреча раунда плей-офф.

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