В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

На западе, севере Карагандинской области и в городах Караганде и Жезказгане синоптики прогнозируют туман.

На западе, северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области и в городе Уральске ожидается гололед и туман.

На юге, западе, северо-востоке Акмолинской области – низовая метель. Днем на севере области гололед. В Нур-Султане ночью и утром – туман.

На севере, востоке Актюбинской области – туман, гололед. В городе Актобе – гололед.

На западе, севере и в центре Атырауской области и в городе Атырау – туман.