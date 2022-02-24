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19:00 24.02.2022

Около полумиллиона жителей столицы вакцинировались против COVID-19

ситуация по вакцинации в столице Фото: акимат Нур-Султана
На сегодня в Нур-Султане охват населения первым компонентом вакцины составил 71,5%, двумя компонентами – 67,3%. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Сархат Бейсенова, передает Zakon.kz.

По ее словам, первый компонент вакцины получили свыше 509 тыс. жителей города, полный курс иммунизации прошли около 480 тыс. жителей.

Однако, необходимо отметить, что у 284 814 лиц, получивших второй компонент вакцины, уже прошло шесть месяцев с момента вакцинации и им в срочном порядке необходимо для закрепления иммунитета пройти ревакцинацию. В настоящее время из числа подлежащих ревакцинировано только 31,2%. Сархат Бейсенова

Врач отметила, что иммунитет человека за зимние месяцы ослабевает и требуется его укрепление путем витаминизации, а также для защиты от коронавирусной инфекции – ревакцинации.

«Понять нужно одно, что уровень и длительность коллективного иммунитета будет зависеть от количества ревакцинированных людей, а это в свою очередь не даст возможности дальнейшей циркуляции и мутации вируса, а также возникновения новых вспышек заболеваемости», – сказала Бейсенова.

Санврач столицы также отметила, что, как правило, после каждого праздника эпидемиологическая ситуация ухудшается из-за увеличения социальных контактов и пренебрежения карантинными мерами. В связи с этим она призвала горожан в преддверии праздничных дней не забывать о простых мерах безопасности.

Мартовские праздники не должны привести к ухудшению эпидемиологической ситуации и росту заболеваемости коронавирусной инфекцией, и это напрямую зависит от нашего с вами отношения к мерам профилактики. Тем, кто еще не прошел вакцинацию, стоит принять правильное решение в пользу своего здоровья.Главный санврач Нур-Султана Сархат Бейсенова
Лариса Черненко
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