Около полумиллиона жителей столицы вакцинировались против COVID-19

По ее словам, первый компонент вакцины получили свыше 509 тыс. жителей города, полный курс иммунизации прошли около 480 тыс. жителей.

Однако, необходимо отметить, что у 284 814 лиц, получивших второй компонент вакцины, уже прошло шесть месяцев с момента вакцинации и им в срочном порядке необходимо для закрепления иммунитета пройти ревакцинацию. В настоящее время из числа подлежащих ревакцинировано только 31,2%. Сархат Бейсенова

Врач отметила, что иммунитет человека за зимние месяцы ослабевает и требуется его укрепление путем витаминизации, а также для защиты от коронавирусной инфекции – ревакцинации.

«Понять нужно одно, что уровень и длительность коллективного иммунитета будет зависеть от количества ревакцинированных людей, а это в свою очередь не даст возможности дальнейшей циркуляции и мутации вируса, а также возникновения новых вспышек заболеваемости», – сказала Бейсенова.

Санврач столицы также отметила, что, как правило, после каждого праздника эпидемиологическая ситуация ухудшается из-за увеличения социальных контактов и пренебрежения карантинными мерами. В связи с этим она призвала горожан в преддверии праздничных дней не забывать о простых мерах безопасности.