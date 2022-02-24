Токаев обсудил перспективы развития партнерства с главой МИД Турции
В ходе беседы собеседники обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.Сайт Акорды
Лидер Казахстана передал наилучшие пожелания президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, вновь подтвердив приглашение посетить Казахстан в текущем году.
Сроки визита прорабатываются по дипломатическим каналам.
Глава государства высказал уверенность в том, что предстоящее на следующей неделе в Нур-Султане XII заседание Казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил поддержку совместных проектов с участием турецких компаний со стороны правительства Казахстана.
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Министр также передал Касым-Жомарту Токаеву слова поддержки от президента Реджепа Тайипа Эрдогана, высказав соболезнования в связи с трагическими последствиями январских событий.
Турецкий дипломат заявил о полной поддержке Турцией политических и экономических реформ, осуществляемых под руководством лидера Казахстана.