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19:15 24.02.2022

Токаев обсудил перспективы развития партнерства с главой МИД Турции

переговоры с главой МИД Турции Фото: Akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, находящимся в столице Казахстана с рабочим визитом, сообщает Zakon.kz.
В ходе беседы собеседники обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.Сайт Акорды

Лидер Казахстана передал наилучшие пожелания президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, вновь подтвердив приглашение посетить Казахстан в текущем году.

Сроки визита прорабатываются по дипломатическим каналам.

Глава государства высказал уверенность в том, что предстоящее на следующей неделе в Нур-Султане XII заседание Казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил поддержку совместных проектов с участием турецких компаний со стороны правительства Казахстана.

переговоры с Токаевым

Фото: Akorda.kz

В свою очередь Мевлют Чавушоглу выразил признательность президенту РК за возможность встречи.

Министр также передал Касым-Жомарту Токаеву слова поддержки от президента Реджепа Тайипа Эрдогана, высказав соболезнования в связи с трагическими последствиями январских событий.

Турецкий дипломат заявил о полной поддержке Турцией политических и экономических реформ, осуществляемых под руководством лидера Казахстана.

Лариса Черненко
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