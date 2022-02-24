Срочник получил травму в воинской части Актауского гарнизона

Солдату оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние военнослужащего оценивается врачами как средней степени тяжести, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РК.

Управлением военной полиции Актауского гарнизона проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Военнослужащий был призван на срочную воинскую службу осенью 2021 года из города Актобе.