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Законодательство РК
19:24 24.02.2022

Срочник получил травму в воинской части Актауского гарнизона

Срочник получил травму, Актау Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
24 февраля солдат срочной службы воинской части Актауского гарнизона получил травму при обслуживании военной техники, сообщает Zakon.kz.

Солдату оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние военнослужащего оценивается врачами как средней степени тяжести, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РК.

Управлением военной полиции Актауского гарнизона проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Военнослужащий был призван на срочную воинскую службу осенью 2021 года из города Актобе.

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