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19:51 24.02.2022

Чехия приостановила выдачу виз россиянам

прекращение выдачи виз россиянам Фото: pixabay
Чехия прекращает выдачу виз гражданам РФ, за исключением гуманитарных случаев, сообщил премьер Петр Фиала, передает Zakon.kz.
Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ за исключением гуманитарных случаев.Премьер Чехии Петр Фиала

По словам премьера, кабмин принял также решение об отзыве разрешения на деятельность в Чехии генконсульств РФ в Карловых Варах (на западе страны) и Брно (на юго-востоке страны) с соответствующим отъездом из страны их российских сотрудников, пишет РИА Новости.

Одновременно, сообщил премьер, кабмин принял решение о временном прекращении деятельности генконсульств Чехии в российских городах Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Лариса Черненко
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