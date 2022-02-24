Чехия приостановила выдачу виз россиянам

Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ за исключением гуманитарных случаев. Премьер Чехии Петр Фиала

По словам премьера, кабмин принял также решение об отзыве разрешения на деятельность в Чехии генконсульств РФ в Карловых Варах (на западе страны) и Брно (на юго-востоке страны) с соответствующим отъездом из страны их российских сотрудников, пишет РИА Новости.

Одновременно, сообщил премьер, кабмин принял решение о временном прекращении деятельности генконсульств Чехии в российских городах Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.