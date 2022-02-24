19:51 24.02.2022
Чехия приостановила выдачу виз россиянам
Фото: pixabay
Чехия прекращает выдачу виз гражданам РФ, за исключением гуманитарных случаев, сообщил премьер Петр Фиала, передает Zakon.kz.
Правительство Чехии приняло решение о прекращении выдачи виз гражданам РФ за исключением гуманитарных случаев.Премьер Чехии Петр Фиала
По словам премьера, кабмин принял также решение об отзыве разрешения на деятельность в Чехии генконсульств РФ в Карловых Варах (на западе страны) и Брно (на юго-востоке страны) с соответствующим отъездом из страны их российских сотрудников, пишет РИА Новости.
Одновременно, сообщил премьер, кабмин принял решение о временном прекращении деятельности генконсульств Чехии в российских городах Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.