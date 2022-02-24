Голубев не сумел выйти в теннисный полуфинал чемпионата Дубая

За выход в полуфинал турнира ATP-500, казахстано-французский дуэт не сумел справиться с четвертыми номерами данных соревнований – Тимом Пюцем (Германия) и Майклом Винусом (Новая Зеландия). Несмотря на то, что Андрей и Фабрис выиграли первую партию – 6:4, далее более удачливыми были их соперники, которые довели матч до победы в двух оставшихся сетах – 6:3, 10:4.

Также огорчил своих болельщиков 24 февраля вторая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин. Он проиграл во втором круге французского Челленджера местному теннисисту Мануэлу Гинару. 229-й номер мирового рейтинга потратил два с половиной часа, чтобы обыграть казахстанца – 6:7, 6:4, 6:3.

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