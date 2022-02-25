Beeline инициировал мероприятие по безопасному интернету для детей

По словам CSR-менеджера Beeline Казахстан Анар Жумагуловой, современному человеку сложно обойтись без интернета. Охотно пользуются благами цивилизации и дети, обучающиеся взаимодействовать с гаджетами уже с пеленок.

Интернет помогает в обучении и развитии детей, но есть и подводные камни. Он не всегда бывает безопасным – особенно для детей – в силу возраста и отсутствия жизненного опыта. Дети обычно принимают любую информацию за чистую монету. Наша задача – научить их правильному поведению в цифровом мире, чтобы избежать мошенничества, насилия, других печальных последствий. Анар Жумагулова

Каждый третий пользователь интернета – ребенок

Естественно, тема высокой вовлеченности несовершеннолетних в «паутину» не прошла мимо детского фонда ООН. Ведь проблема даже не в том, что каждый третий, на кого вы можете наткнуться в сети, – ребенок, а в том, с чем сталкиваются при погружении в виртуальный мир сами дети.

В 2021 году ЮНИСЕФ провел исследование в 21 стране мира, было привлечено более 20 тыс. детей и молодежи. Результаты, отмечает спикер от казахстанского представительства фонда Айсулу Бекмуса, оказались довольно неприятными.

78% молодых людей сказали, что видят в интернете значительные риски для детей, в том числе такие, как просмотр контента, содержащего насилие. 70% молодых людей обеспокоены проблемой запугивания детей онлайн. Лишь 17% молодежи сказали, что они очень доверяют контенту социальных сетей. Айсулу Бекмуса

Было и другое исследование, в ходе которого более трети молодых людей припомнили случаи запугивания в сети. Некоторые из-за этого боялись приходить в школу и, соответственно, пропускали занятия.

Фото: Beeline Казахстан

И вроде понятно, что несовершеннолетние являются обладателями таких же цифровых прав, как все остальные. Более того, за их права активно борется ЮНИСЕФ, понимая в то же время, что юных пользователей нужно защищать от возможных рисков. А их хватает: 700% увеличение обращений по материалам, касающимся сексуального насилия над несовершеннолетними, в период с 2013 по 2017 год (данные Национального центра пропавших без вести и эксплуатируемых детей), рост числа изображений очевидного сексуального насилия над детьми. Ситуация на примере Великобритании: в 2017 году в Соединенном Королевстве было зафиксировано более 132 тыс. сообщений о материалах, касающихся сексуального насилия над детьми, причем 55% из них затрагивали ребят младше 10 лет. Части пострадавших было по два года.

Что со своей стороны делает ЮНИСЕФ? С одной стороны, реализует GIGA – проект по подключению каждой школы к широкополосному интернету для качественного образования. С другой – в рамках этого же проекта собирается провести глобальное исследование в Казахстане на предмет онлайн-безопасности, цифровой грамотности детей, педагогов и родителей.

Нас интересует, во-первых, каким образом в нашей стране регулируется сфера защиты детей в онлайн-среде. Во-вторых, как права детей интегрированы в корпоративную этику телекоммуникационных компаний, как они могут содействовать в продвижении цифровых навыков, отвечать за выявление, блокировку, удаление, сообщение и хранение данных о нарушении прав детей в онлайн-пространстве, в том числе, когда имеется посягательство на половую неприкосновенность, буллинг. Айсулу Бекмуса

Имеет значение также цифровая грамотность как самих несовершеннолетних, так и их родителей и педагогов. Не последнюю роль играет обеспечение цифровыми благами.

Есть принцип: ничего для нас – без нас. Если мы разрабатываем услуги, продукты для детей, мы должны с ними обсудить, как это будет делаться, и создавать условия для диалога. Сейчас дети более «продвинуты», чем взрослые. Поэтому очень много важных, интересных идей исходит именно от них. В части цифровых общественных благ – они нужны. Например, автоматическое обнаружение материалов о сексуальном насилии, автоматическое обнаружение потенциального онлайн-груминга (формирование доверительных отношений с ребенком с целью его сексуальной эксплуатации/сексуального насилия. – Прим. авт.), идентификация потенциальных нарушителей на основе искусственного интеллекта. Конечно, важны услуги по поддержке пострадавших детей. Айсулу Бекмуса

Кибербуллингу – бой

Сейчас Комитетом по охране прав детей МОН прорабатывается внедрение понятий «буллинг» и «кибербуллинг» в законодательство.

Эту норму поддержало правительство, законопроект был инициирован группой депутатов Мажилиса. Если это будет принято, мы будем разрабатывать правила профилактики буллинга. Внесены изменения в правила деятельности психологических служб и требования к работникам образования. Когда составляется план работы на год, меры профилактики буллинга тоже учитываются. Главный эксперт по охране прав детей Министерства образования Ержан Жиненбай

Фото: Beeline Казахстан

Гендерный фактор

Индекс цифровой грамотности, изучаемый за границей, к сожалению, пока не затрагивает респондентов из Казахстана. Тем не менее, учитывая схожие настроения в мире, кое-какие выводы можно применить относительно нашей практики. Например, стоит знать, что девочки более уязвимы в онлайн-среде, а наибольшее число негативных инцидентов происходит в соцсетях.

Очень интересный факт: переход взрослых на удаленную работу, а детей – на удаленную учебу сопровождался резким повышением ощущения безопасности. Есть надежда, что гибридные форматы работы и обучения могут оказать благотворное влияние на поведение в цифровой среде. И родителями, и детьми поддерживается необходимость образования, повышения цифровой культуры и грамотности. Директор по корпоративным вопросам Mircrosoft Сергей Большаков

«Мы тебя вычислим по IP»

В расследовании сетевых преступлений – в частности, таких, как распространение детской порнографии – принимает активное участие Центр анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).

Как рассказал президент ЦАРКА Олжас Сатиев, зачастую подобные материалы находятся на торрент-трекерах. Тогда вычисляется IP-адрес, с которого производится «раздача», полученная информация передается в правоохранительные органы. Центр также выискивает среди казахстанских веб-ресурсов взломанные: их злоумышленники тоже могут использовать для размещения запрещенного контента.

Как и ряд других спикеров, он горячо поддержал идею прививания кибергигиены и цифровой грамотности со школьного возраста.

Основы кибергигиены нужно внедрять в школах, вводить обязательную дисциплину, освещать с технической стороны. Нужно рассказывать, что такое IP-адрес, например. Несколько лет назад была история с «Синим китом» – многих школьников «разводили» тем, что знают IP-адрес и, следовательно, место проживания. Нужно объяснять, что вычислить место проживания по нему может только правоохранительный орган или провайдер. Олжас Сатиев

Параллельно ЦАРКА ведет работу в области охраны персональных данных и пытается предупредить «утечки» из образовательных учреждений.

Фото: Beeline Казахстан

«С кем «дружат» ваши дети?»

По информации аналитиков «Лаборатории Касперского», которой поделился коммерческий директор офиса в Казахстане, Средней Азии и Монголии Валерий Зубанов, в первую очередь в сети казахстанским мальчишкам и девчонкам интересна тема программного обеспечения. 28% времени они тратят на соцсети, 15% – на игры, 4,6% – на интернет-магазины. Но это еще не самое интересное. У 43% детей младшего школьного возраста есть профили в социальных сетях, к старшим классам этот показатель достигает 95%. При этом более 50% ребят получают там приглашения «дружить» от незнакомцев, 34% из которых – взрослые люди. И – внимание – треть юных пользователей, познакомившись непонятно с кем в соцсетях, встречаются с этими людьми в реальной жизни.

Мы, взрослые, вообще знаем, с кем наши чада общаются, чем интересуются, как-то это контролируем? Сейчас есть решения, позволяющие обеспечить хоть какую-то цифровую безопасность. Но мы привыкли учить детей не подходить ко взрослым дядям на улице, а сетевые угрозы до сих пор не воспринимаем достаточно серьезно. Валерий Зубанов

Обучающие мультфильмы и образовательный TikTok

Как рассказала Анар Жумагулова, Beeline Казахстан давно работает в области продвижения интернет-грамотности и правильного поведения в сети. Несколько лет назад компания создала мультфильмы для учеников младших классов на казахском и русском языках, в которых герой сталкивается с различными неприятными ситуациями в сети и учится правильному безопасному поведению в интернете. Сотрудники компании в рамках корпоративного волонтерского движения «Жылы Журек» проводили во всех регионах страны классные часы с демонстрацией этих мультфильмов.

В этом году Beeline в сотрудничестве с образовательной платформой BilimLand внедряет подобные обучающие анимационные материалы в уроки по цифровой грамотности для учеников 4-х классов.

Компания также обратила внимание на мегапопулярную среди юных пользователей социальную сеть TikTok. Так, недавно на платформе был запущен первый ролик, объясняющий правила безопасности в сети. Beeline планирует и дальше работать с темой правильного поведения в сети на этом ресурсе.

Не системами едиными

На встрече присутствовал исполнительный директор Bilim Media Group Рауан Кенжеханулы. Его спич был посвящен важности развития онлайн-обучения, подтвержденной случившейся пандемией и сомнительными показателями доступа казахстанских школьников к качественному образованию. Рассказал он и о работе над безопасностью образовательных сервисов, которые пока, по его собственному признанию, новы и «двигаются наощупь». Он также отметил, что во время «дистанционки» учителям рекомендовали использовать специализированные сервисы, но они опирались на удобство, что иногда заканчивалось казусами в виде появления сомнительного контента в учебных чатах мессенджеров и на видеоконференциях.

Фото: Beeline Казахстан

Как подчеркнул президент ЦАРКА Олжас Сатиев, идеальных систем не бывает, уязвимости можно найти везде. Однако основная проблема кроется не в инструменте, а в неумении правильно с ним обращаться.

Зачастую преподаватели ставят стандартный, легкий пароль, либо передают пароль ученикам. С этим нужно бороться. То же самое касается мессенджеров и систем видеоконференций: многое зависит от того, как их настроить. Впрочем, винить учителей нельзя. Им и так хватает нагрузки, а с началом пандемии им не проводили обучающие тренинги, отсюда и последствия. Олжас Сатиев

Словом, за безопасность в интернете младших должны отвечать старшие. Как в простых вещах – банальном проявлении интереса к их профилям в соцсетях, так и в сложных – разработке защитных систем, повышении в первую очередь собственной грамотности и готовности не открещиваться от существующей проблемы, оправдываясь ее якобы незначительностью.