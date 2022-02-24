Алихан Смаилов провел переговоры с Михаилом Мишустиным

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в частности, касающихся сфер торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, промышленного и топливно-энергетического комплекса, цифровизации и космической отрасли и др. Российская Федерация является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. В 2021 году рост товарооборота между двумя странами составил 29%.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Смаилов отметил динамичный рост в агропромышленном комплексе.

По прошлому году взаимодействие в АПК выросло на 32%. Вместе с тем имеется большой потенциал в этой сфере. Предлагаем продолжить работу по увеличению взаимной торговли, расширению ее структуры и номенклатуры поставляемых товаров. Приглашаем российский агропромышленный бизнес к тесному сотрудничеству. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Обсуждая вопросы транзитно-транспортного сотрудничества, премьер-министр Казахстана отметил масштабный проект по развитию международного транспортного маршрута «Западная Европа – Западный Китай». Казахстанский и китайский участки строительства завершены. Ожидается окончание работ на российской стороне.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Казахстанской стороной предусмотрена реконструкция участка автодороги от города Актобе до российской границы на Самару через город Уральск в качестве продолжения проекта автомобильной дороги «Меридиан». По мере увеличения интенсивности движения со временем планируется расширение категории дороги в 2025-2030 годы до четырех полос.

Особое внимание также было уделено вопросу налаживания авиасообщения между Казахстаном и Россией. В настоящее время между соседними странами выполняется 54 рейса в неделю по 21 маршруту. В целом, отмечается постепенное возобновление рейсов. Однако имеющийся спрос полностью не удовлетворен.

Кроме того, Смаилов и Мишустин обсудили варианты газификации северных и восточных регионов Казахстана, в том числе из Российской Федерации.

Компании «Газпром» и QazaqGaz до конца первого квартала текущего года должны провести оценку проекта газификации северных и восточных регионов Казахстана. Стороны определят объем потребления и маршруты строительства газопроводов. Алихан Смаилов выразил заинтересованность в активизации работ в данной сфере для принятия конкретного решения в краткосрочной перспективе.

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

В свою очередь Михаил Мишустин выразил надежду на укрепление интеграционных связей в формате Евразийского экономического союза и обеспечение торгово-экономического сотрудничества во взаимных интересах.

Хочу с удовлетворением отметить, что торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана развивается достаточно успешно. В 2021 году товарооборот увеличился на треть по сравнению с 2020 годом и превысил 25 млрд долларов. Это рекордный показатель взаимной торговли за всю нашу историю. Глава правительства России Михаил Мишустин

В завершение встречи представители казахстанской и российской сторон подписали план мероприятий по реализации комплексной программы экономического сотрудничества между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан на 2021-2025 годы.