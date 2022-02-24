НАТО активизирует «планы обороны» для союзников

Брифинг для СМИ транслировался на сайте НАТО.

Сегодня Североатлантический совет решил активировать наш план по обороне. <...> Этот шаг предпринят, чтобы защитить наши нации во время кризиса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг

По его словам, Россия, возможно, закрыла пути для политического решения ситуации на Украине. Североатлантический альянс призвал РФ отозвать войска.

НАТО активирует оборонный план, который защищает всех партнеров, в частности на Балтике и в Восточной Европе. В нем четкие распоряжения, как действовать.

Генеральный секретарь добавил, что на заседании не обсуждался вопрос закрытия Турцией проливов Босфор и Дарданеллы для российских кораблей.

Столтенберг уточнил, что военных НАТО в Украине нет. Силы блока находятся на восточных границах альянса.

Ранее сообщалось, что блок проводит «развертывание дополнительных оборонительных сухопутных и воздушных сил, а также морских сил в восточной части».