Спецрейс для казахстанцев вылетит из Польши

25-26 февраля планируется осуществление репатриационного рейса для граждан Казахстана авиакомпанией Air Astana. Указанный рейс будет осуществляться из города Катовице (Польша). Для граждан Казахстана будет обеспечен безвизовый «зеленый коридор» от украинско-польской границы до аэропорта. Посольство РК в Украине

Казахстанцев просят по возможности прибыть 25 февраля во Львов. Точка сбора – Почетное консульство РК по адресу: улица Замкнена, 3/1, тел. +38 (032) 240-36-70, +38 (067) 989-28-19.