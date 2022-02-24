23:47 24.02.2022
Спецрейс для казахстанцев вылетит из Польши
Фото: Zakon.kz
Посольство Казахстана в Украине опубликовало сообщение о подготовке репатриационного рейса из польского города Катовице, передает Zakon.kz.
25-26 февраля планируется осуществление репатриационного рейса для граждан Казахстана авиакомпанией Air Astana. Указанный рейс будет осуществляться из города Катовице (Польша). Для граждан Казахстана будет обеспечен безвизовый «зеленый коридор» от украинско-польской границы до аэропорта.Посольство РК в Украине
Казахстанцев просят по возможности прибыть 25 февраля во Львов. Точка сбора – Почетное консульство РК по адресу: улица Замкнена, 3/1, тел. +38 (032) 240-36-70, +38 (067) 989-28-19.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: +38 (050) 051-11-17, +38 (050) 981-54-49.