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23:47 24.02.2022

Спецрейс для казахстанцев вылетит из Польши

самолет аэропорт Алматы Фото: Zakon.kz
Посольство Казахстана в Украине опубликовало сообщение о подготовке репатриационного рейса из польского города Катовице, передает Zakon.kz.
25-26 февраля планируется осуществление репатриационного рейса для граждан Казахстана авиакомпанией Air Astana. Указанный рейс будет осуществляться из города Катовице (Польша). Для граждан Казахстана будет обеспечен безвизовый «зеленый коридор» от украинско-польской границы до аэропорта.Посольство РК в Украине

Казахстанцев просят по возможности прибыть 25 февраля во Львов. Точка сбора – Почетное консульство РК по адресу: улица Замкнена, 3/1, тел. +38 (032) 240-36-70, +38 (067) 989-28-19.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: +38 (050) 051-11-17, +38 (050) 981-54-49.

Айсулу Омарова
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