Зеленский о помощи Запада: Мы остаемся в одиночку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна осталась в одиночестве при защите своего государства несмотря на обещания стран Запада.

Он выразил благодарность каждому государству, которое действительно помогает Украине.

Но конкретно, а не на словах. Но есть и второе – мы остаемся в одиночку защищать государство. Кто готов воевать вместе с нами? Честно – не вижу таких. Кто готов дать Украине гарантию вступления в НАТО? Честно – все боятся! Владимир Зеленский

Президент Украины также высказался о вступлении в НАТО.

Я говорю всем партнерам нашего государства – сейчас важный момент, решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них – с нами ли вы? Они отвечают, что с нами, но нас с собой в Альянс они брать не готовы. Я спросил сегодня у 27 лидеров Европы будет ли Украина в НАТО, спросил прямо. Все боятся. Не отвечают. Владимир Зеленский

Зеленский заявил, что не боится России и не боится говорить обо всем, в том числе о гарантиях безопасности для Украины.

Не боимся говорить про нейтральный статус (мы же сейчас не в НАТО). Но какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное - какие конкретно страны нам их дадут? Говорить об окончании этого вторжения – надо. Об окончании этой войны – надо. Но сейчас судьба страны полностью зависит от нашей армии, наших героев, наших сил безопасности, от всех наших защитников. От нашего народа, от вашей мудрости. От большой поддержки всех друзей нашей страны. Владимир Зеленский

Президент также сообщил, что в ходе боевых действий погибли 137 граждан Украины, 316 ранены. Сам Зеленский и его семья находятся в Киеве.

Ранее президент Украины постановил провести всеобщую мобилизацию за 90 дней.