Дарига Назарбаева покидает Мажилис

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса Парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.

Я благодарна казахстанцам, голосовавшим за партию Nur Otan, однопартийцам и руководству страны за оказанное мне доверие.

Трагические январские события показали, что без мирного неба, без единства народа Казахстана не будет процветания и дальнейшего развития нашей страны.

Все случившееся – это огромная трагедия всего нашего народа.

Считаю, что необходимо провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего, в результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены.

Всем нам, казахстанцам, всему нашему обществу нужно извлечь горькие уроки «черного января» и сделать все от нас зависящее, чтобы такое больше никогда не повторилось.

Эти трагические дни ужаса и страха показали, к чему может привести анархия.

Ради настоящего и будущего нашей Родины, ради сохранения ее национального суверенитета и независимости, ради мира и безопасности мы должны продемонстрировать единство и сплоченность общества.

Буду и дальше служить своей стране и ее интересам.

И должности для этого не нужны», – говорится в обращении депутата Дариги Назарбаевой.