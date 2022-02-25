06:55 25.02.2022
Хакеры Anonymous объявили кибервойну России
Фото: pixabay
Коллектив хакеров организовал кибератаку против российского телеканала RT, а также против нескольких интернет-провайдеров, сообщает Zakon.kz.
Хакерская группировка Anonymous взяла ответственность за DDoS-атаку на сайт российского телеканала RT, который недоступен по состоянию на 06:55 по времени Нур-Султана.
О начале кибервойны с правительством России группировка заявила в своем Twitter-аккаунте.
Anonymous в настоящее время участвует в операциях против Российской Федерации. Наши операции нацелены на российское правительство. Существует вероятность того, что частный сектор, скорее всего, тоже пострадает.Twitter Anonymous
По данным хакеров, им удалось осуществить кибератаку против интернет-провайдеров Com2Com, PTT, RELCOM и SOVAM.