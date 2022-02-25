Хакеры Anonymous объявили кибервойну России

Хакерская группировка Anonymous взяла ответственность за DDoS-атаку на сайт российского телеканала RT, который недоступен по состоянию на 06:55 по времени Нур-Султана.

О начале кибервойны с правительством России группировка заявила в своем Twitter-аккаунте.

Anonymous в настоящее время участвует в операциях против Российской Федерации. Наши операции нацелены на российское правительство. Существует вероятность того, что частный сектор, скорее всего, тоже пострадает. Twitter Anonymous

По данным хакеров, им удалось осуществить кибератаку против интернет-провайдеров Com2Com, PTT, RELCOM и SOVAM.