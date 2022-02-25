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06:55 25.02.2022

Хакеры Anonymous объявили кибервойну России

Anonymous Фото: pixabay
Коллектив хакеров организовал кибератаку против российского телеканала RT, а также против нескольких интернет-провайдеров, сообщает Zakon.kz.

Хакерская группировка Anonymous взяла ответственность за DDoS-атаку на сайт российского телеканала RT, который недоступен по состоянию на 06:55 по времени Нур-Султана.

О начале кибервойны с правительством России группировка заявила в своем Twitter-аккаунте.

Anonymous в настоящее время участвует в операциях против Российской Федерации. Наши операции нацелены на российское правительство. Существует вероятность того, что частный сектор, скорее всего, тоже пострадает.Twitter Anonymous

По данным хакеров, им удалось осуществить кибератаку против интернет-провайдеров Com2Com, PTT, RELCOM и SOVAM.

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