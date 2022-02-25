Казахстанские баскетболисты обыграли Иран в отборе на ЧМ

В этом противостоянии сборная Казахстана выходила не в роли фаворитов. В рейтинге ФИБА казахстанцы прилично уступали иранцам – девять строчек в азиатском и 47 в мировом рейтинге, передает пресс-служба НФБ РК.

Кроме этого, Иран не проигрывал Казахстану более десяти лет. К тому же, Иран играл на родной площадке.

Казахстанская сборная доказала, что спорт непредсказуем, одержав сенсационную победу в группе D. Подопечные Дарко Руссо праздновали победу со счетом – 73:69.

Лучшими игроком матча, а также по количеству набранных очков (23) за игру стал Николай Бажин.

Ранее, в первых двух встречах казахстанцы одержали победу над сборными Сирии (84:74) и Бахрейна (81:71).

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