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07:47 25.02.2022

Санкции против России: Крупный ритейлер электроники поднял цены

Санкции Россия Фото: pixabay
У ритейлера DNS возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Вся деятельность сети превратилась в распределение дефицита товара, сообщает Zakon.kz.

Крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на товары до 30%, сообщает РИА Новости.

По словам директора DNS Дмитрия Алексеева, вся деятельность сети превратилась в распределение дефицита товара.

Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста.Дмитрий Алексеев

По его словам, на фоне введения технологических санкции пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров. Он отметил, что ситуация развивается по плохому сценарию, и планировка невозможна.

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