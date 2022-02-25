Число заболевших COVID-19 за сутки уменьшилось в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 523 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 32,
в Алматы – 144,
в Шымкенте – 6,
в Акмолинской области –20,
в Актюбинской области – 4,
в Алматинской области – 48,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 25,
в Жамбылской области – 14,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 41,
в Костанайской области – 49,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 8,
в Павлодарской области – 36,
в СКО – 70,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране подтверждено 1 301 253 случая.
1 996 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане - 175,
в Алматы - 188,
в Шымкент - 279,
в Акмолинской области - 210,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 157,
в Атырауской области - 10,
в ВКО - 39,
в Жамбылской области - 26,
в ЗКО - 89,
в Карагандинской области - 49,
в Костанайской области - 91,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 49,
в Павлодарской области - 582,
в СКО - 51,
в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровело 1 263 992 человека от COVID-19.