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08:00 25.02.2022

Число заболевших COVID-19 за сутки уменьшилось в Казахстане

Казахстан COVID-19 Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 43 заболевших меньше, чем днем ранее. Меньше всего случаев заболевания в Кызылординской, Туркестанской и Актюбинской области , сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 523 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 32,

  • в Алматы – 144,

  • в Шымкенте – 6,

  • в Акмолинской области –20,

  • в Актюбинской области – 4,

  • в Алматинской области – 48,

  • в Атырауской области – 7,

  • в ВКО – 25,

  • в Жамбылской области – 14,

  • в ЗКО – 14,

  • в Карагандинской области – 41,

  • в Костанайской области – 49,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 8,

  • в Павлодарской области – 36,

  • в СКО – 70,

  • в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 301 253 случая.

1 996 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане - 175,

  • в Алматы - 188,

  • в Шымкент - 279,

  • в Акмолинской области - 210,

  • в Актюбинской области - 0,

  • в Алматинской области - 157,

  • в Атырауской области - 10,

  • в ВКО - 39,

  • в Жамбылской области - 26,

  • в ЗКО - 89,

  • в Карагандинской области - 49,

  • в Костанайской области - 91,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области - 49,

  • в Павлодарской области - 582,

  • в СКО - 51,

  • в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровело 1 263 992 человека от COVID-19.

Данияр Кунафин
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