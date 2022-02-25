Число заболевших COVID-19 за сутки уменьшилось в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 25 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 523 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 32,

в Алматы – 144,

в Шымкенте – 6,

в Акмолинской области –20,

в Актюбинской области – 4,

в Алматинской области – 48,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 25,

в Жамбылской области – 14,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 41,

в Костанайской области – 49,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 8,

в Павлодарской области – 36,

в СКО – 70,

в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 301 253 случая.

1 996 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане - 175,

в Алматы - 188,

в Шымкент - 279,

в Акмолинской области - 210,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 157,

в Атырауской области - 10,

в ВКО - 39,

в Жамбылской области - 26,

в ЗКО - 89,

в Карагандинской области - 49,

в Костанайской области - 91,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 49,

в Павлодарской области - 582,

в СКО - 51,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровело 1 263 992 человека от COVID-19.