08:14 25.02.2022
12 казахстанцев скончались от КВИ за сутки
Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 523 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 24 778 человек (23 689+ и 1089 КВИ-), из них в стационарах находятся 3054 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 724.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 181 пациент,
в состоянии крайней степени тяжести – 89,
на аппарате ИВЛ – 76.
Фото: Минздрав РК