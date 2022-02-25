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08:14 25.02.2022

12 казахстанцев скончались от КВИ за сутки

КВИ Казахстан смертность Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 523 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 25 февраля лечение от КВИ продолжают получать 24 778 человек (23 689+ и 1089 КВИ-), из них в стационарах находятся 3054 пациентов, на амбулаторном уровне – 21 724.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 181 пациент,

в состоянии крайней степени тяжести – 89,

на аппарате ИВЛ – 76.

Коронавирус Казахстан смертность

Фото: Минздрав РК

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