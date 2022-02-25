08:24 25.02.2022
В «красной» зоне не осталось ни одного региона Казахстана
Фото: МВК по нераспространению КВИ
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 25 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.
Северо-Казахстанская область перешла в «желтую» зону, а Костанайская – в «зеленую».
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:
в «красной» зоне: ни одного региона
в «желтой» зоне: Алматы, Северо-Казахстанская, Павлодарская области.
в «зеленой» зоне:г. г. Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Фото: МВК по нераспространению КВИ