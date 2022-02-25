Жибек Куламбаева не смогла выйти в полуфинал домашнего турнира

В Национальном теннисном центре завершился очередной игровой день турнира ITF «Forte 60 Women’s», где определились четвертьфиналистки в одиночном и полуфиналистки в парном разрядах, сообщает пресс-служба ФТК.

Единственная оставшаяся в сетке казахстанка Жибек Куламбаева в дуэте с Мартыной Кубкой (Польша) в 1/4 финала уступили узбекской паре – Нигина Абдураимова/Акгуль Аманмурадова – на двух тай-брейках со счетом 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).

Таким образом, завтра в 1/4 финала одиночного разряда сыграют:

Ева Лис (Германия) – Анастасия Захарова (Россия);

Грета Миннен (Бельгия) – Валерия Савиных (Россия);

Нара Куруми (Япония) – Анжелика Исаева;

Ясалин Бонавентура (Бельгия) – Алена Большова (Испания).

Путевку в финал парного разряда разыграют:

Нигина Абураимова/Акгуль Аманмурадова (Узбекистан) – Анна Сискова (Чехия)/Мария Тимофеева (Россия);

Ясалин Бонавентура (Бельгия)/Валерия Страхова (Украина) – Екатерина Макарова (Россия)/Линда Носкова (Чехия).

Матчи международного турнира ITF W60 смотрите в спортивном разделе на Bee TV на телеканале Qazsport.

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