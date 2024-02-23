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Жибек Куламбаева не смогла выйти в полуфинал турнира в Таиланде

Жибек Куламбаева не смогла выти в полуфинал турнира в Таиланде Фото: KTF
В Таиланде проходит турнир серии ITF W15. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела матч третьего круга (1/4 финала) в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в полуфинал Жибек уступила Кларе Власселар из Бельгии со счетом 6:2, 4:6, 4:6.

Стоит отметить, что на соревнованиях в Таиланде Жибек выступала только в одиночном разряде.

На следующей неделе Куламбаева примет участие в турнире ITF в Гуруграме (Индия) с призовым фондом 25 тысяч долларов.

Ранее в матче за выход в четвертьфинал третья ракетка Казахстана Куламбаева обыграла представительницу Гонконга Хо Чин Ву со счетом 6:3, 6:1.

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