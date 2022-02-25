Как изменится футбол в Казахстане: программы кандидатов в президенты КФФ

Зарегистрировано пять кандидатов на пост главы КФФ и они уже озвучили свои планы и идеи по развитию футбола в Казахстане.

Адилет Барменкулов

Член исполнительного комитета КФФ, советник президента ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская федерация футбола» в ходе поездок по регионам изложил план работ по развитию этого вида спорта. План состоит из четырех блоков: международные спортивные результаты; казахстанский профессиональный футбол как бизнес-индустрия; развитие молодых талантов; рост популярности футбола в стране.

Исполнение плана рассчитано до 2034 года – по замыслу Барменкулова к этому моменту Казахстан добьется повышения своего статуса на футбольной карте мира. Но для этого требуется его преобразование в бизнес-индустрию путем перехода профессиональных клубов от государственного финансирования к частному. Причем, этот процесс должен быть основан не на «указании сверху», а на желании бизнеса инвестировать в футбол и зарабатывать на нем.

Для развития молодых талантов Барменкулов предлагает создать единую национальную модель игры, которая детально опишет, как должен выглядеть футбол. Кроме того, он намерен развивать региональный футбол, так как он является основным поставщиком кадров для национальной сборной. Федерация должна создать условия, при которых региональные акиматы будут развивать футбол, максимально вовлекая в него детей.

Ерлан Джарылкасинов

Председатель ОО «Казахстанская лига любителей футбола» предвыборную программу назвал «5 причин» — в ней он описал свое видение ситуации относительно инфраструктуры, коррупции, фанатской базы и других административно-хозяйственных вопросов.

Как он заявил в одном из интервью, Джарылкасинов озабочен нынешней инфраструктурой футбола. Его цель – построить по одной добротной арене в каждой области Казахстана.

Также он хочет улучшить отношения с болельщиками, активно привлекая их на игры клубов. Он считает неправильным, что некоторые клубы платят членам своих фанатских сообществ: по его словам, «рука дающего, рука берущего и рука посредника портят казахстанский футбол», и с этим пора покончить.

Кроме того, он считает, что федерация футбола должна взять под опеку любительскую лигу и каждую команду в городе.

Давид Лория

Экс-голкипер национальной сборной страны, президент ОЮЛ «Ассоциация федерация футбола Нур-Султана» заявил, что хочет в 2027 году провести в Казахстана чемпионат Европы среди молодежных сборных до 21 года. Это, по словам Давида Лории, даст Казахстану развитие футбольной инфраструктуры естественным путем: наша республика для этого чемпионата должна заявить восемь стадионов европейского уровня, правда, не уровня люкс, как для взрослого чемпионата Европы. Что позволит в восьми городах страны отремонтировать уже имеющиеся стадионы по стандартам УЕФА. Кроме того, в этих городах будут построены базы для размещения участников с хорошими полями. Ну, а сами эти города получат рекламу и хороший туристический поток.

КФФ повысит свой авторитет в глазах европейских коллег и опыт организации крупного мероприятия. Ну, и самое главное – казахстанская сборная сможет участвовать в чемпионате на правах хозяина турнира. Это осязаемый шанс сыграть с будущими европейскими звездами футбола.

Кайрат Оразбеков

Президент алматинского футзального клуба «Кайрат», член исполкома КФФ, тоже озабочен инфраструктурой этого вида спорта, чему и посвятил свою программу. Он считает, что массовый спорт должен быть подпиткой профессионального, а не только поддержкой здоровья нации. Развитие футбольной инфраструктуры в программе Оразбекова отражено в блоке «1000 полей», название которого, собственно, и отражает глобальные планы кандидата от футзала.

Кроме того, он желает возродить детско-юношеские, школьные, студенческие соревнования и сделать большой футбол частным – то есть, постепенно прекратить государственное финансирование клубов.

Берик Каниев

Член исполкома КФФ, председатель совета директоров АО «Lancaster Group Kazakhstan», которого в соцсетях любители футбола называют главным кандидатом на пост президента федерации, представил свою программу самым первым. Она состоит из 11 пунктов, охватывает главные проблемы отечественного футбола и рассказывает о том, как их решить. Так, Каниев намерен вести четкий аудит с полной прозрачностью в вопросах финансирования. Подобная открытость бюджета позволит искоренить коррупцию в футболе.

Цифровизация футбольной индустрии — одна из областей, в которой намерен проводить работу Каниев. Внедрение во всех профессиональных клубах, академиях, центрах IT-систем по управлению спортивной индустрии, системы аналитики и визуализации отчетности, учета и ведения финансово-хозяйственной деятельности, осуществление контроля и анализа исполнения KPI с помощью использования IT-платформ — лишь некоторые пункты этого плана.

Развитие детского и юношеского футбола, строительство инфраструктуры, проведение еженедельных турниров — все это, по словам Каниева, приведет к популяризации и массовости этого вида спорта в стране.

Также кандидат на пост главы КФФ намерен осуществить перезагрузку профессионального футбола. В рамках этого будет проведен поэтапный переход от государственного финансирования футбольных клубов к частному, пересмотр лимита на прием легионеров (игроков и специалистов) с задачей поэтапного снижения их количества и повышения качества. Рассмотрение механизма заработных плат из государственного бюджета, надбавки — за счет спонсоров.