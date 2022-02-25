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10:01 25.02.2022

Сбербанк Казахстан обратился с заявлением

заявление банка Фото: Сбербанк Казахстан
Сбербанк Казахстан и все его системы работают в штатном режиме, клиентам – физическим и юридическим лицам – доступны их средства и сервисы в полном объеме.

Операции по снятию и пополнению счетов в тенге и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах, в мобильных приложениях Sber KZ и СберБизнес, а также других каналах обслуживания. Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем проводятся и будут доступны в полном объеме. Обмен валюты проводится без ограничений.

Принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов.

Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях.
Анастасия Московчук
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