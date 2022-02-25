Советы психолога: как помочь подростку справиться с депрессией

По статистике ВОЗ, на октябрь 2020 года в Казахстане на учете у психиатров состояли 190 тыс. взрослых и 35 тыс. детей.

Специалисты считают, что это лишь официальные данные, а на деле психическими расстройствами страдает значительно большее количество людей.

Насущной проблемой современного казахстанского социума является депрессия непосредственно у подростков. Они воспринимают все острее, их чувства и мысли отличаются от мыслей взрослых. И не стоит забывать, что они – дети, которые могут совершить глупости, не сумев удержать свои эмоции под контролем.

Как отмечает Гульжан Вероцкая, депрессия возникает у подростков не просто так – на то есть определенные причины.

Депрессия взрослых и подростков различается. Вопросы, которые волнуют взрослых: как справиться с эмоциональной нагрузкой, агрессией? А у подростков – «Кто я?», «Какой я?», для них более актуален вопрос личных границ. И чаще всего подростки подвержены депрессии в связи с самоощущением в этом мире, в связи с взрослением – они еще не взрослые, но уже не дети. Психолог Гульжан Вероцкая

Психолог уточняет, что были проведены исследования и составлена классификация проблем.

Выделили 10 основных проблем, среди которых были заниженная самооценка, одиночество, семейные проблемы, психика и здоровье в целом, неразделенная любовь, низкая успеваемость. Чаще всего самооценка страдает не у тех, кто внешне не соответствует каким-то стандартам, а у тех, кто слышит в свой адрес различные комментарии – положительные или отрицательные. Они мыслят в рамках «Какой я?». Ко мне часто обращаются подростки, страдающие депрессией. И зачастую приходится работать и с родителями, потому что они дают базовые установки, которые формируют некие убеждения подростков о них самих. Гульжан Вероцкая

По словам психолога, медикаментозная помощь подросткам не рекомендуется.

Существуют два вида помощи при депрессии: медикаментозная и психологическая (психотерапевтическая). Что касается медикаментозной – я ее рекомендую взрослым. Не советую медикаментозное лечение детям. Но иногда действительно бывают случаи, когда это необходимо. Гульжан Вероцкая

Кандидат психологических наук заявляет, что «нужно поработать над мыслями, дать новый способ мышления подростку».

Подростка просто нужно научить мыслить по-новому, не додумывать за других людей, не ставить какие-то шаблоны. В целом, я думаю, что решение многих психологических проблем кроется в психологическом просвещении. Мы рождаемся, ничего о себе не зная. Когда мы начинаем изучать психологию, мы понимаем, почему реагируем вот так, почему вот эти слова меня задели. Мы начинаем это осознавать. Но с психологическим просвещением, к сожалению, у нас беда. Гульжан Вероцкая

Врач утверждает, что есть пять основных показателей депрессии, принятых в общей психологии:

Сон. Любые изменения, связанные с ним. Изменения в аппетите. Активность: повышенная или пониженная. Стремление к самоизоляции. Преобладание негативных мыслей.

Также специалист посоветовала заручиться доверием ребенка, чтобы он не боялся откровенно разговаривать с родителем, – это очень важно.