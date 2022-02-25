«Золото» международного турнира в Турции завоевал казахстанский борец

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, в первый день соревнований казахстанские атлеты завоевали четыре медали.

Золотую медаль рейтингового турнира завоевал Ернар Фидахметов, который представлял Казахстан в весовой категории до 60 кг. Серебряную награду в актив команды Казахстана принес Амангали Бекболатов, выступавший в весовой категории до 55 кг. Пресс-служба НОК РК

Бронзовые медали соревнований достались Ернару Фидахметову (60 кг) и Мейржану Шермаханбету (67 кг).

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