09:43 25.02.2022
«Золото» международного турнира в Турции завоевал казахстанский борец
Фото: пресс-служба НОК РК
Ернар Фидахметов завоевал «золото» международного рейтингового турнира. В Турции в эти дни проходит международный турнир по видам борьбы «Яшар Догу», передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета РК, в первый день соревнований казахстанские атлеты завоевали четыре медали.
Золотую медаль рейтингового турнира завоевал Ернар Фидахметов, который представлял Казахстан в весовой категории до 60 кг. Серебряную награду в актив команды Казахстана принес Амангали Бекболатов, выступавший в весовой категории до 55 кг. Пресс-служба НОК РК
Бронзовые медали соревнований достались Ернару Фидахметову (60 кг) и Мейржану Шермаханбету (67 кг).
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