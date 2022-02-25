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09:45 25.02.2022

Астрологи назвали знаки зодиака известных серийных маньяков

гороскоп Фото: pixabay
Эксперты составили рейтинг наиболее склонных к насилию людей в соответствии с гороскопом, сообщает Zakon.kz.

По мнению астрологов, как отмечено на сайте издания «Пятый канал», три представителя зодиакального круга – самые распространенные среди знаменитых убийц.

Рак

Самым «популярным» в преступной среде астрологическим символом оказался Рак — эти люди вспыльчивы, ревнивы и агрессивны, в порыве ярости они способны на жуткие вещи.

Под этим знаком на свет появился, к примеру, Томми Линн Селлс, который лишил жизни как минимум 70 человек. В 2014 году американец был казнен.

Скорпион

Скорпионом был жестокий убийца и насильник Леонард Лейк, который промышлял в США вместе с не менее опасным преступником Чарльзом Нг.

Склонность к садизму, считают астрологи, в крови Скорпионов, и со своими демонами им нужно вести постоянную борьбу. Иначе вырвутся наружу.

Стрелец

Стрельцом родился еще один серийный маньяк, тоже американец, Тед Банди. По разным версиям, от его рук в муках погибли от 30 до 100 человек.

Ему, как представителю этого знака, были свойственны неуравновешенность психики и изощренная изобретательность, которую он использовал для убийства своих жертв.

Стоит отметить, что связь даты рождения и склонности к жестокости и насилию научно не доказана.

Астрологи делают свои выводы на основе совпадений и не утверждают, что все представители определенного знака зодиака потенциально опасны.

На становление личности маньяка влияет множество факторов, среди которых гороскоп далеко не на первом месте.

Анастасия Московчук
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