1 марта в 11:00 по времени Нур-Султана приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему «Арбитраж в Казахстане: проблемы теории и практики».

Вы узнаете:

Что такое и чем занимается Арбитражная палата Казахстана.

В чем особенности заключения арбитражного соглашения. О проблемных арбитражных оговорках. Какова роль суда в определении подсудности спора суду.

Могут ли арбитражи рассматривать споры по договорам займа между юридическими и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

Как на практике исполняются арбитражные решения.

Ведущие:

• Сергей Ватаев, член правления Арбитражной палаты Казахстана, председатель Международного арбитражного суда «IAC», председатель Международного арбитражного суда «IAC», адвокат АГКА, член состава арбитров и медиаторов Международного Арбитражного центра МФЦА, соучредитель и член Наблюдательного Совета KazBar. Член Королевского института арбитров (CIArb), включен в состав арбитров CIETAC (Китайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия).

• Асель Дуйсенова, к.ю.н., руководитель аппарата Арбитражной палаты Казахстана, исполнительный директор, заместитель Председателя Казахстанского Международного Арбитража, ведущий научный сотрудник НИИ частного права Каспийского университета.

• Николай Хан, член правления Арбитражной палаты Казахстана, председатель Международного коммерческого арбитража «JUS GENTIUM».

Прямой эфир полезен предпринимателям, юристам, адвокатам, судьям, студентам и магистрантам юридических факультетов.

Принимаем ваши вопросы по теме. Ответы прозвучат в прямом эфире.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.