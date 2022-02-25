Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:08 25.02.2022

Арбитраж в Казахстане: проблемы теории и практики

Арбитраж Фото: gov.kz
1 марта состоится вебинар на тему «Арбитраж в Казахстане: проблемы теории и практики». На нем будут говорить о том, как устроены и работают казахстанские арбитражи.

1 марта в 11:00 по времени Нур-Султана приглашаем вас принять участие в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему «Арбитраж в Казахстане: проблемы теории и практики».

Вы узнаете:

Что такое и чем занимается Арбитражная палата Казахстана.

В чем особенности заключения арбитражного соглашения. О проблемных арбитражных оговорках. Какова роль суда в определении подсудности спора суду.

Могут ли арбитражи рассматривать споры по договорам займа между юридическими и физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

Как на практике исполняются арбитражные решения.

Ведущие:

Сергей Ватаев, член правления Арбитражной палаты Казахстана, председатель Международного арбитражного суда «IAC», председатель Международного арбитражного суда «IAC», адвокат АГКА, член состава арбитров и медиаторов Международного Арбитражного центра МФЦА, соучредитель и член Наблюдательного Совета KazBar. Член Королевского института арбитров (CIArb), включен в состав арбитров CIETAC (Китайская международная экономическая и торговая арбитражная комиссия).

Асель Дуйсенова, к.ю.н., руководитель аппарата Арбитражной палаты Казахстана, исполнительный директор, заместитель Председателя Казахстанского Международного Арбитража, ведущий научный сотрудник НИИ частного права Каспийского университета.

Николай Хан, член правления Арбитражной палаты Казахстана, председатель Международного коммерческого арбитража «JUS GENTIUM».

Прямой эфир полезен предпринимателям, юристам, адвокатам, судьям, студентам и магистрантам юридических факультетов.

Принимаем ваши вопросы по теме. Ответы прозвучат в прямом эфире.

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Анастасия Стативкина
Казахстан
Защита тенговых вкладов: совместное заявление правительства и Нацбанка
24.02.2022
Владимир Зеленский призывает остановить войну против Украины
24.02.2022
Курс доллара вырос сразу на 15,3 тенге
24.02.2022
Падение тенге: Нацбанк провел валютные интервенции на 137 млн долларов
24.02.2022
Курс доллара c утра вырос на 28 тенге
24.02.2022
Главная Топ LIVE Все