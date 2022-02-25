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10:52 25.02.2022

KASE приостановила торги международными облигациями Минфина Украины

Приостановление торгов по бумагам Украины Фото: unsplash
С 25 февраля на KASE приостановлены торги международными облигациями Министерства финансов Украины трех выпусков, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет о том, что с 25 февраля 2022 года на KASE приостановлены торги следующими международными облигациями Министерства финансов Украины:

  • XS1902171757 (сектор «государственные ценные бумаги», UA_01_2811);

  • XS1303921214 (сектор «государственные ценные бумаги», UA_03_2209);

  • XS1303921487 (сектор «государственные ценные бумаги», UA_04_2309).

Как отмечается, торги указанными облигациями приостановлены на основании информации, размещенной на интернет-ресурсе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, согласно которой принято решение с 24 февраля 2022 года временно остановить размещение, оборот и выкуп всех ценных бумаг, а также проведение операций в системе депозитарного учета и системах клирингового учета лиц, осуществляющих клиринговую деятельность, кроме проведения операций, необходимых для осуществления Национальным банком монетарной и денежно-кредитной политики и Министерством финансов операций по обслуживанию государственного долга.

Лариса Черненко
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