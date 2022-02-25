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11:11 25.02.2022

Тенге продолжает слабеть на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 472,24 тенге, поднявшись еще на 6,23 тенге, передает Zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-473 тенге, евро – 523-533 тенге, рос. рубль – 5,60-5,80 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 25 февраля.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,17%, составив $94,82 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле поднялась на 2,36% — до $97,67 за баррель.

Лариса Черненко
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