Тенге продолжает слабеть на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-473 тенге, евро – 523-533 тенге, рос. рубль – 5,60-5,80 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 25 февраля.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,17%, составив $94,82 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле поднялась на 2,36% — до $97,67 за баррель.