11:11 25.02.2022
Тенге продолжает слабеть на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 472,24 тенге, поднявшись еще на 6,23 тенге, передает Zakon.kz.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-473 тенге, евро – 523-533 тенге, рос. рубль – 5,60-5,80 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 25 февраля.
Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,17%, составив $94,82 за баррель.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле поднялась на 2,36% — до $97,67 за баррель.