11:49 25.02.2022
Более 17 тысяч призывников пополнят ряды Вооруженных сил
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РК
До 1 июля ряды Вооруженных сил Пограничной службы и Национальной гвардии пополнят более 17 тысяч призывников, сообщил на брифинге начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба ВС РК Сакен Жусупов, передает корреспондент Zakon.kz.
С 1 марта текущего года на призывных пунктах местных исполнительных органов начнут работу городские и районные призывные комиссии под председательством замакимов. До 1 июля ряды Вооруженных сил Пограничной службы и Национальной гвардии пополнят более 17 тысяч призывников.Начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба ВС РК Сакен Жусупов
Он напомнил, что в соответствии с действующим законодательством очередному призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане Казахстана в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие основания для получения отсрочки или освобождения.
На сегодня, по его словам, общей задачей является мотивация молодежи на службу в армии –для этого в Минобороны разработаны предложения, направленные на повышение мотивации молодых людей к прохождению срочной воинской службы.
Они касаются предоставления кредитных каникул на период срочной службы, выплаты единовременного денежного вознаграждения, а также предоставления льгот молодым людям в образовательном секторе и членам их семей при оплате коммунальных услуг. Предложения находятся на стадии согласования с заинтересованными госорганами.Начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба ВС РК Сакен Жусупов