Более 17 тысяч призывников пополнят ряды Вооруженных сил

С 1 марта текущего года на призывных пунктах местных исполнительных органов начнут работу городские и районные призывные комиссии под председательством замакимов. До 1 июля ряды Вооруженных сил Пограничной службы и Национальной гвардии пополнят более 17 тысяч призывников. Начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба ВС РК Сакен Жусупов

Он напомнил, что в соответствии с действующим законодательством очередному призыву на срочную воинскую службу подлежат граждане Казахстана в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие основания для получения отсрочки или освобождения.

На сегодня, по его словам, общей задачей является мотивация молодежи на службу в армии –для этого в Минобороны разработаны предложения, направленные на повышение мотивации молодых людей к прохождению срочной воинской службы.