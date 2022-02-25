Алихан Смаилов: Год начинаем в непростых условиях

Вчера в узком составе мы предметно обсудили ряд важных вопросов, направленных на дальнейшее развитие экономической интеграции. Каждая страна стремится защитить национальные интересы и национальный рынок. Важно найти оптимальный баланс между национальными интересами и интеграционными процессами, определить наше стратегическое видение на будущее, особенно в условиях экономической турбулентности. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

По его словам, экономики государств-членов ЕАЭС достаточно активно восстанавливались в прошлом году и вышли на допандемийный уровень. Так, по итогам 2021 года рост ВВП Союза составил 4,5%.

Эксперты прогнозируют замедление роста мировой экономики в 2022 году. Ожидается, что прирост ВВП Союза в текущем году составит 3,1%. Этот год мы начинаем в непростых условиях. Геополитическая напряженность и высокая инфляция продолжают оставаться главными вызовами для наших стран. Но, как показывает практика, мы научились оперативно и слаженно реагировать на новую экономическую реальность. Глава правительства РК

Смаилов считает, что страны-участники Союза должны продолжить системную и последовательную работу для достижения главных целей и принципов, закрепленных в праве ЕАЭС, направленных на обеспечение экономического развития, модернизацию, усиление конкурентоспособности национальных экономик и повышение благосостояния граждан наших государств.