Антикризисный план действий разработали правительство и Нацбанк РК

Правительство реализует Комплекс антикризисных мер. Национальный Банк предпринимает действия для поддержки финансовой стабильности. План действий включает в себя меры, направленные на сохранение контроля над инфляцией и стабильности на валютном рынке, поддержку занятости и создание новых рабочих мест, развитие предпринимательства. Пресс-служба премьер-министра РК

В частности, в целях обеспечения стабильности финансового рынка и привлекательности тенговых депозитов правительством совместно с Национальным Банком будет реализована Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление премии по депозитам населения за счет бюджета.

С учетом социальной направленности экономической политики акцент в реализации задачи повышения благосостояния населения будет делаться в первую очередь на сельские населенные пункты, моно- и малые города, окраины столицы и города республиканского значения.

Будут созданы условия для развития сельскохозяйственных коопераций и семейных хозяйств путем вовлечения в оборот дополнительных сельхозземель.

В целом, на развитие сел, моно- и малых городов, окраин столицы и городов республиканского значения в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» Комплексного плана развития регионов и других программ будут направлены средства из республиканского бюджета в сумме до 200 млрд. тенге. Пресс-служба премьер-министра РК

Основная часть государственной поддержки промышленности будет направлена на технологическую модернизацию и развитие высокопроизводительных предприятий. Особую важность имеет замещение импортных товаров путем индустриализации экономики страны и реализации инвестиционных проектов.

При этом предприятия, получившие государственную поддержку, будут иметь встречные обязательства по повышению оплаты труда своих работников, в т.ч. путем увеличения производительности труда.

Для этих целей в текущем году будет значительно увеличено финансирование программы «Дорожная карта бизнеса-2025», в частности, на субсидирование и гарантирование кредитов.

Кроме того, для повышения эффективности господдержки агропромышленного комплекса разрабатываются новые подходы системы субсидирования отрасли.

В приоритетном порядке будут поддержаны проекты, направленные на повышение производительности и глубокую переработку сельскохозяйственной продукции.

Планируется устранение излишней административной нагрузки на бизнес.

До конца года в приоритетных отраслях будет пересмотрено более 420 регуляторных актов госорганов. Проведение ревизий требований к предпринимателям будет продолжено и по другим отраслям.

В целях недопущения роста цен правительством совместно с Национальным Банком и НПП «Атамекен» будет реализован Комплекс мер по контролю и снижению инфляции. Пресс-служба премьер-министра РК

Сохранение и повышение социально-экономического благосостояния населения является первоочередной задачей правительства. Для реализации данной задачи будут приложены все усилия.