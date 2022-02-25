Асет Исекешев освобожден от должности секретаря Совбеза РК

Соответствующий указ опубликовали на сайте Акорды.

Трудовой стаж:

слесарь-сборщик радиоаппаратуры Уральского завода «Омега» (1989);

стажер, помощник, старший помощник прокурора Медеуского района Алматы (1995-1997);

главный специалист Агентства РК по стратегическому планированию и реформам (1998-1999);

директор Департамента регистрации и контроля за нормативными правовыми актами центральных и местных органов Министерства юстиции РК (1999-2000);

президент ЗАО «Национальная юридическая служба» (2000);

первый заместитель председателя правления ТОО «АПК «Сункар», президент ТОО «Национальная консалтинговая группа», вице-президент по корпоративному развитию и правовым вопросам, первый вице-президент ОАО «Корпорация «Ордабасы» (2001-2002);

советник министра экономики и бюджетного планирования РК (11.2002-06.2003);

вице-министр индустрии и торговли РК (06.2003-05.2006);

заместитель председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (12.05.2006-14.02.2008);

помощник президента РК (14.02.2008-21.05.2009);

министр индустрии и торговли РК (21.05.2009-03.2010);

вице-премьер – министр индустрии и новых технологий РК (03.2010-12.03.2010);

заместитель премьер-министра РК – министр индустрии и новых технологий РК (12.03.2010-06.08.2014), (переназначен с 04.2011; переназначен с 04.04.2014);

министр по инвестициям и развитию РК (06.08.2014; переназначен с 30.04.2015-06.2016);

аким города Нур-Султана (21.06.2016-09.2018);

руководитель Администрации президента РК (10.09.2018-24.03.2019);

исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы (03.2019-01.2020);