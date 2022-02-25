Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:10 25.02.2022

Асет Исекешев освобожден от должности секретаря Совбеза РК

асет исекешев, президент, указ Фото: akorda.kz
Асет Исекешев освобожден от должности помощника президента – секретаря Совета Безопасности РК, передает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликовали на сайте Акорды.

Назначить Исекешева Асета Орентаевича помощником Президента Республики Казахстан, освободив от должности помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, – говорится в документе.
Асет Исекешев родился в 1971 году в Караганде.

Трудовой стаж:

  • слесарь-сборщик радиоаппаратуры Уральского завода «Омега» (1989);

  • стажер, помощник, старший помощник прокурора Медеуского района Алматы (1995-1997);

  • главный специалист Агентства РК по стратегическому планированию и реформам (1998-1999);

  • директор Департамента регистрации и контроля за нормативными правовыми актами центральных и местных органов Министерства юстиции РК (1999-2000);

  • президент ЗАО «Национальная юридическая служба» (2000);

  • первый заместитель председателя правления ТОО «АПК «Сункар», президент ТОО «Национальная консалтинговая группа», вице-президент по корпоративному развитию и правовым вопросам, первый вице-президент ОАО «Корпорация «Ордабасы» (2001-2002);

  • советник министра экономики и бюджетного планирования РК (11.2002-06.2003);

  • вице-министр индустрии и торговли РК (06.2003-05.2006);

  • заместитель председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (12.05.2006-14.02.2008);

  • помощник президента РК (14.02.2008-21.05.2009);

  • министр индустрии и торговли РК (21.05.2009-03.2010);

  • вице-премьер – министр индустрии и новых технологий РК (03.2010-12.03.2010);

  • заместитель премьер-министра РК – министр индустрии и новых технологий РК (12.03.2010-06.08.2014), (переназначен с 04.2011; переназначен с 04.04.2014);

  • министр по инвестициям и развитию РК (06.08.2014; переназначен с 30.04.2015-06.2016);

  • аким города Нур-Султана (21.06.2016-09.2018);

  • руководитель Администрации президента РК (10.09.2018-24.03.2019);

  • исполнительный директор Фонда Первого Президента РК – Елбасы (03.2019-01.2020);

  • помощник Президента – секретарь Совета Безопасности РК (с 16.01.2020).

Динара Халдарова
Исекешев Асет Казахстан
Защита тенговых вкладов: совместное заявление правительства и Нацбанка
24.02.2022
Владимир Зеленский призывает остановить войну против Украины
24.02.2022
Падение тенге: Нацбанк провел валютные интервенции на 137 млн долларов
24.02.2022
Казахстанцев эвакуируют из Украины
24.02.2022
Курс доллара c утра вырос на 28 тенге
24.02.2022
Главная Топ LIVE Все