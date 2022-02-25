В Минобороны РК рассказали о модернизации военкоматов

В районных отделах некоторые призывные пункты были построены еще в прошлом веке. Сакен Жусупов

Он уточнил, что за организацию призыва, его обеспечение отвечают местные исполнительные органы.

По его словам, в прошлом году был утвержден перспективный план развития, согласно которому порядка 90 призывных пунктов были переданы на баланс акиматов.