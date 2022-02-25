12:45 25.02.2022
В Минобороны РК рассказали о модернизации военкоматов
Фото: Zakon.kz
Некоторые призывные пункты были построены еще в прошлом веке. Проблема старых военкоматов есть и будет решаться, заверил на брифинге начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Сакен Жусупов, передает корреспондент Zakon.kz.
В районных отделах некоторые призывные пункты были построены еще в прошлом веке. Сакен Жусупов
Он уточнил, что за организацию призыва, его обеспечение отвечают местные исполнительные органы.
По его словам, в прошлом году был утвержден перспективный план развития, согласно которому порядка 90 призывных пунктов были переданы на баланс акиматов.
Мы эту работу продолжим. Выделяются денежные средства из бюджета Минобороны на текущий и капительный ремонты. Сейчас в адмзданиях мы провели дефектовку. Идет разработка ПСД для проведения капитального ремонта. Такие проблемы есть, мы не скрываем и по мере возможности принимаем все необходимое. К этому вопросу подключились депутаты Мажилиса, чтобы исправить это положение. Сакен Жусупов