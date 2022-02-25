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Законодательство РК
12:45 25.02.2022

В Минобороны РК рассказали о модернизации военкоматов

Армия, служба в армии, вооруженные силы Фото: Zakon.kz
Некоторые призывные пункты были построены еще в прошлом веке. Проблема старых военкоматов есть и будет решаться, заверил на брифинге начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК Сакен Жусупов, передает корреспондент Zakon.kz.
В районных отделах некоторые призывные пункты были построены еще в прошлом веке. Сакен Жусупов

Он уточнил, что за организацию призыва, его обеспечение отвечают местные исполнительные органы.

По его словам, в прошлом году был утвержден перспективный план развития, согласно которому порядка 90 призывных пунктов были переданы на баланс акиматов.

Мы эту работу продолжим. Выделяются денежные средства из бюджета Минобороны на текущий и капительный ремонты. Сейчас в адмзданиях мы провели дефектовку. Идет разработка ПСД для проведения капитального ремонта. Такие проблемы есть, мы не скрываем и по мере возможности принимаем все необходимое. К этому вопросу подключились депутаты Мажилиса, чтобы исправить это положение. Сакен Жусупов
Айша Тулеубекова
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