12:34 25.02.2022
В Казахстане повысили максимальные ставки по депозитам в тенге
Фото: Zakon.kz
Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального Банка повысил максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам на февраль и март 2022 года, сообщает Zakon.kz.
В целях поддержания привлекательности тенговых долгосрочных вкладов были повышены максимальные ставки по:
срочным депозитам на 12 месяцев на февраль и март 2022 года;
сберегательным депозитам на 12 месяцев на март 2022 года.
Фото: КФГД
Фото: КФГД
Фото: КФГД
Изменения вводятся в действие с 24 февраля 2022 года, и с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по депозитным продуктам.