В Казахстане повысили максимальные ставки по депозитам в тенге

В целях поддержания привлекательности тенговых долгосрочных вкладов были повышены максимальные ставки по:

срочным депозитам на 12 месяцев на февраль и март 2022 года;

сберегательным депозитам на 12 месяцев на март 2022 года.

Фото: КФГД

Фото: КФГД

Фото: КФГД



Изменения вводятся в действие с 24 февраля 2022 года, и с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по депозитным продуктам.