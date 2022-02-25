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12:34 25.02.2022

В Казахстане повысили максимальные ставки по депозитам в тенге

Повышение ставок по депозитам Фото: Zakon.kz
Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального Банка повысил максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам на февраль и март 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В целях поддержания привлекательности тенговых долгосрочных вкладов были повышены максимальные ставки по:

  • срочным депозитам на 12 месяцев на февраль и март 2022 года;

  • сберегательным депозитам на 12 месяцев на март 2022 года.

ставки по депозитам

Фото: КФГД

ставки по депозитам

Фото: КФГД

ставки по депозитам

Фото: КФГД


Изменения вводятся в действие с 24 февраля 2022 года, и с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по депозитным продуктам.

Лариса Черненко
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