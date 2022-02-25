Неудачное выступление казахстанской сборной в Пекине объяснили в НОК

Большое выездное заседание Министерства культуры и спорта и Национального олимпийского комитета проходит в Щучинске.

Мы понимаем, что итоги Олимпиады нас, руководство и болельщиков не устраивают. В целом, если говорить про историю Олимпийских игр, то за время Независимости мы завоевали всего восемь медалей. Три Олимпиады мы уже без медалей. Директор Дирекции спорта НОК РК Елсияр Канагатов

По его словам, подготовка и выступления казахстанских спортсменов были осложнены пандемией коронавируса.

Что касается результата, то мы не хотим ссылаться на коронавирус. Но, если касаться наших ведущих отдельных спортсменов, то эта ситуация повлияла. Это касается и Галышевой, и Калмурзаевой. Елсияр Канагатов

Глава Дирекции спорта НОК подчеркнул, что нужно срочно принимать меры по развитию зимних видов спорта в стране. Для этого имеется потенциал и подходящие погодные условия.

Мы имеем такие огромные регионы с продолжительной зимой, традиции определенные. Лыжные гонки, к сожалению, провалили. Это не за сегодняшний день, это идет системно. Опять же, в регионах отношение к массовому развитию лыжного спорта, к сожалению, падает. Это должно начинаться с общеобразовательных школ. Приведу пример: когда я учился, у нас 40 пар лыж в каждой школе было. Уроки физкультуры на лыжах проводили. Оттуда начинается все. Елсияр Канагатов

Директор Дирекции спорта НОК добавил, что, помимо всего вышеперечисленного, спортсменам элементарно негде тренироваться. К примеру, практически нет спортивных крытых катков, в то время как в стране строят дорогостоящие футбольные стадионы.

Денис Кузин – первый чемпион мира по конькобежному спорту, который появился у нас в стране. У нас нет крытого конькобежного стадиона. В то же время для игры в футбол строится хорошее, большое крытое поле. Мы не против футбола. Но, если появился чемпион мира, элементарные простейшие спортивные крытые катки, не большие дворцы, а для тренировок, можно ведь построить? Елсияр Канагатов

Он отметил, что представителей казахстанского шорт-трека знают во всем мире и этот вид спорта также нужно развивать. Шорт-трекист Абзал Ажгалиев занял на Олимпиаде четвертое место, показав наивысший результат казахстанской сборной.