Абзал Ажгалиев занял четвертое место на Олимпиаде

По итогам полуфинала из числа казахстанцев в главный финал попал Абзал Ажгалиев.

Финал начался для казахстанца довольно неплохо. Но в ходе перестроений он на время оказался в отвале. Правда, разрыв быстро был ликвидирован, и Абзал оказался в Топ-4. Не обошлось в забеге без падений участников финала, поэтому нужно было дождаться решения судей.

Вердикт судей после долгого ожидания был таков, что наказан итальянский спортсмен.

Абзал Ажгалиев с результатом 40.869 секунды занял четвертое место. Чемпионом стал венгр Лю Шаоанг с результатом 40.338 балла.

13 февраля в данных спринтерских состязаниях болельщики спорта ждали медалей от трех представителей казахстанского шорт-трека – Абзала Ажгалиева, Дениса Никиши и Адиля Галиахметова.

К сожалению, Адиль Галиахметов проиграл в четвертьфинале.

Денис Никиша выступил в утешительном финале В, где разыгрывались места с пятого по восьмое. Он желал поквитаться за поражение в полуфинале. Денис сразу вышел на вторую позицию, но по ходу гонки его оттеснили на третью позицию. Судьи не зафиксировали нарушений правил. В итоге Денис занял третье место в забеге и восьмое в итоговом протоколе с результатом 41.465 секунды.

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