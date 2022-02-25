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Законодательство РК
13:00 25.02.2022

Ерлан Тургумбаев назначен советником президента РК

Ерлан Тургумбаев Фото: МВД РК
Распоряжением главы государства Ерлан Тургумбаев назначен советником президента Казахстана, передает Zakon.kz.

Ерлан Тургумбаев ранее занимал должность министра внутренних дел РК.

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Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет им. Кирова (1984)

Специальность «Юрист-правовед»

· Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2003)

Специальность «Экономист»

Научные звания, степени, деятельность:

· Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Уголовная ответственность за превышение власти или должностных полномочий» (2004)

Трудовой стаж:

· Оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Саранского горисполкома Карагандинской области (1984-1986).

· Оперуполномоченный, следователь, старший следователь, заместитель начальника, начальник следственного отдела – заместитель начальника Алатауского РОВД г. Алматы (1986-1993).

· Заместитель начальника Следственного управления ГУВД г. Алматы (1993-1995).

· Начальник Калининского РОВД (1995).

· Начальник отдела ГСК по Бостандыкскому р-ну г. Алматы (1995-1996).

· Начальник Управления налоговых расследований Главного управления налоговой полиции Государственного налогового комитета Республики Казахстан (1996-1997).

· Начальник Следственного управления ГУВД г. Алматы (1997).

· Начальник Жетысуского РУВД (1997).

· Заместитель начальника ГУВД г. Алматы (1997-2000).

· Начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2000-2001).

· Управляющий директор ЗАО «НАК «Казатомпром» (01.2001-02.2002).

· Начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан (02.2002-09.2002).

· Начальник Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (09.2002-04.2003).

· Начальник УВД Северо-Казахстанской области (04.2003-05.2006).

· Председатель Следственного комитета Министерства внутренних дел Республики Казахстан (05.2006-31.07.2006).

· Начальник Департамента внутренних дел города Алматы (31.07.2006-12.2012).

· Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (12.2012-02.2019).

· Министр внутренних дел Республики Казахстан (12.02.2019, 25.02.2019, 18.01.2021, переназначен с 11.01.2022).

Анастасия Стативкина
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