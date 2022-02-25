Ерлан Тургумбаев назначен советником президента РК
Ерлан Тургумбаев ранее занимал должность министра внутренних дел РК.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский государственный университет им. Кирова (1984)
Специальность «Юрист-правовед»
· Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2003)
Специальность «Экономист»
Научные звания, степени, деятельность:
· Кандидат юридических наук, тема диссертации: «Уголовная ответственность за превышение власти или должностных полномочий» (2004)
Трудовой стаж:
· Оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Саранского горисполкома Карагандинской области (1984-1986).
· Оперуполномоченный, следователь, старший следователь, заместитель начальника, начальник следственного отдела – заместитель начальника Алатауского РОВД г. Алматы (1986-1993).
· Заместитель начальника Следственного управления ГУВД г. Алматы (1993-1995).
· Начальник Калининского РОВД (1995).
· Начальник отдела ГСК по Бостандыкскому р-ну г. Алматы (1995-1996).
· Начальник Управления налоговых расследований Главного управления налоговой полиции Государственного налогового комитета Республики Казахстан (1996-1997).
· Начальник Следственного управления ГУВД г. Алматы (1997).
· Начальник Жетысуского РУВД (1997).
· Заместитель начальника ГУВД г. Алматы (1997-2000).
· Начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2000-2001).
· Управляющий директор ЗАО «НАК «Казатомпром» (01.2001-02.2002).
· Начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан (02.2002-09.2002).
· Начальник Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (09.2002-04.2003).
· Начальник УВД Северо-Казахстанской области (04.2003-05.2006).
· Председатель Следственного комитета Министерства внутренних дел Республики Казахстан (05.2006-31.07.2006).
· Начальник Департамента внутренних дел города Алматы (31.07.2006-12.2012).
· Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (12.2012-02.2019).
· Министр внутренних дел Республики Казахстан (12.02.2019, 25.02.2019, 18.01.2021, переназначен с 11.01.2022).