Тургумбаев освобожден от должности министра внутренних дел РК

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Указом главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности министра внутренних дел РК, – говорится в указе.

Также сообщается, что распоряжением главы государства Ерлан Тургумбаев назначен советником президента Казахстана, а новым министром внутренних дел РК стал Марат Ахметжанов.

Ерлан Тургумбаев занимал должность министра внутренних дел РК с февраля 2019 года.

Ранее в казахстанских Telegram-каналах были опубликованы сообщения о предстоящей отставке министра внутренних дел. Но в МВД информацию об отставке Ерлана Тургумбаева опровергли.