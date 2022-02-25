12:58 25.02.2022
Тургумбаев освобожден от должности министра внутренних дел РК
Фото: gov.kz
Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева Ерлан Тургумбаев освобожден от должности министра внутренних дел РК, передает Zakon.kz.
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.
Указом главы государства Тургумбаев Ерлан Заманбекович освобожден от должности министра внутренних дел РК, – говорится в указе.
Также сообщается, что распоряжением главы государства Ерлан Тургумбаев назначен советником президента Казахстана, а новым министром внутренних дел РК стал Марат Ахметжанов.
Ерлан Тургумбаев занимал должность министра внутренних дел РК с февраля 2019 года.
Ранее в казахстанских Telegram-каналах были опубликованы сообщения о предстоящей отставке министра внутренних дел. Но в МВД информацию об отставке Ерлана Тургумбаева опровергли.