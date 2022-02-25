13:12 25.02.2022
Президент Токаев принял премьер-министра России Мишустина
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра РФ Михаила Мишустина, находящегося в Казахстане для участия в работе Евразийского межправительственного совета, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, в ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, в том числе по линии Евразийского экономического союза.
Президент Казахстана и премьер-министр России также рассмотрели совместные меры по недопущению снижения товарооборота между двумя государствами на фоне эскалации ситуации в Украине и вводимых международных санкций в отношении России, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 24-25 февраля в Нур-Султане состоится очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). В мероприятии примут участие главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии. Заседание ЕМПС пройдет в узком и расширенном составах.