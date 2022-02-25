Кыргызстан предложил странам ЕАЭС взаимно признать сертификаты вакцинации

Важным вопросом, требующим оперативного решения, является признание документов по вакцинации, в том числе вакцин против COVID-19, которые применяются на территории Евразийского экономического пространства. Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров

Он отметил, что на сегодняшний день уже есть практика взаимного признания и сертификация по вакцинации против COVID-19 в государствах-членах ЕАЭС.