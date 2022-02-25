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13:33 25.02.2022

Кыргызстан предложил странам ЕАЭС взаимно признать сертификаты вакцинации

вакцина против КВИ, паспорт вакцинации, ЕАЭС Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров в ходе заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе предложил взаимно признать документы по вакцинации против коронавируса в государствах-членах ЕАЭС, передает корреспондент Zakon.kz.
Важным вопросом, требующим оперативного решения, является признание документов по вакцинации, в том числе вакцин против COVID-19, которые применяются на территории Евразийского экономического пространства. Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров

Он отметил, что на сегодняшний день уже есть практика взаимного признания и сертификация по вакцинации против COVID-19 в государствах-членах ЕАЭС.

Россия и Казахстан договорились о признании сертификатов против КВИ на двусторонней основе. Мы считаем, что этот опыт можно было бы расширить для использования во всех пяти странах для эффективного формирования системы целевого содействия восстановлению экономик в постковидный период и дальнейшего экономического развития государств-членов ЕАЭС. Акылбек Жапаров
Мадина Мамырханова
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