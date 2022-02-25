Финпирамида «Свой дом» – расследуется уголовное дело

Установлена подозреваемая, которая заключала с жителями южных регионов страны договора инвестиционной программы «Свой дом» при условии получения до 40% прибыли в течение семи суток от внесенной суммы. Пресс-служба Агентства финансового мониторинга РК

Граждан, пострадавших от финансовой пирамиды «Свой дом», просят обратиться в ДЭР по г. Шымкенту или по телефонам: 8(7252) 77-14-48, 8-700-690-52-39.